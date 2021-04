Face aux enjeux relatifs à l’accessibilité numérique et à leur développement dans les années à venir, et compte-tenu de la part des sites internet effectivement conformes au référentiel général d’accessibilité pour les administrations, le FIPHFP souhaite accompagner les employeurs publics dans la mise en accessibilité de leurs sites « web » et/ ou applicatifs métiers « internet », internes et externes, par une prise en charge financière des audits d’accessibilité pouvant être sollicités par les employeurs publics, intégrant si besoin un accompagnement des améliorations (support technique en accessibilité), par un prestataire spécialisé.