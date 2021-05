Le Conseil scientifique du FIPHFP remet son ouvrage consacré à l’emploi des personnes en situation de handicap en Europe à la Secrétaire d’État, Sophie Cluzel Ce jeudi 4 octobre 2018, le Conseil scientifique du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ( FIPHFP ) a officialisé la publication de son troisième ouvrage à l’occasion d’une cérémonie de remise à Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées.

Élaboré en partenariat avec l’École des hautes études en santé publique ( EHESP ), l’ouvrage intitulé « L'emploi des personnes en situation de handicap en Europe. Qui fait quoi ? Et comment ? » vise à approfondir les recherches menées par l’ EHESP sur les politiques européennes en la matière.

Un troisième ouvrage pour mettre en lumière le travail de recherche comparatif sur les politiques d’emploi des personnes en situation de handicap en Europe

Rédigé par Pierre Blanc (Conseil scientifique du FIPHFP ), Dominique Velche et Marie-Renée Guével ( EHESP ) dans le cadre de la convention qui lie l’École au Fonds, l’ouvrage permet de mettre à disposition du plus grand nombre le travail de recherche comparatif sur les pratiques d’emploi des personnes en situation de handicap en Europe. « L’idée est de rendre ce travail lisible, problématisé, accessible au grand public et exploitable pour les employeurs publics, les organisations syndicales, les associations et les pouvoirs publics » précise Pierre Blanc, co-auteur du livre.

Il vise deux objectifs : d’une part outiller la réflexion des pouvoirs publics en situant le modèle français parmi les options prises par les pays européens et d’autre part, alimenter la réflexion stratégique des acteurs sociaux et associatifs.

Retrouvez plus de détail sur cet ouvrage dans le communiqué de presse ci-dessous.