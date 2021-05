Retour sur la 2ème journée du réseau des Référents handicap Mercredi 20 mars 2019, s’est tenue, à la Caisse des Dépôts, la seconde édition du colloque du réseau des Référents handicap, organisée par l’équipe du DIU « Référent handicap » de l’Université Paris-Est Créteil et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, le FIPHFP et Défi Métiers. Centré sur la thématique de « l’innovation et la professionnalisation : des clés pour l’inclusion », cet événement a réuni plus de 80 personnes autour de conférences et de tables rondes.

Actée par la Loi n°2018-771 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la présence d’un référent handicap dans les organisations de plus de 250 salariés et dans tous les centres de formation d’apprentis ( CFA ) est désormais obligatoire. Cette décision du législateur démontre que l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap doivent être confiés à des professionnels qualifiés et compétents. Cette conviction profonde est au cœur de la manifestation.

Lors de la matinée, Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP , Bernard Barbier, Directeur de Défi Métiers, Gérard Lefranc, Directeur Mission insertion Thales, sont intervenus pour expliciter les récentes évolutions législatives et leurs enjeux sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées et la professionnalisation des référents handicap.

L’après-midi a, quant à elle, été dédiée à des échanges autour des pratiques inclusives innovantes qui permettent aux référents handicap d’interroger leur fonctionnement, et de transformer leurs pratiques. Après une allocution de Jean-Michel Marlaud, Haut fonctionnaire en charge du handicap et de l’inclusion au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, une table ronde animé par Didier Tourneroche de l’ UPEC a permis à trois acteurs de présenter leurs mises en œuvre innovantes. Vincent Levieux, directeur général du groupe Lecaux, Handiprint a abordé la question de l’insertion et des innovations managériales au sein d’une entreprise adaptée. Gabrielle Portnoï de la Manufacture digitale, agence de communication accessible, a questionné les formes et enjeux de la création de ressources en ligne accessibles. Aurélie Lecoq, lauréate du DIU Référent handicap, Chargée de mission à la Direction du Développement ANRH , a abordé la question de l’innovation sociale, du partenariat avec les entreprises et de l’e-inclusion.

Cette journée de colloque s’est conclue par l’allocution de Thierry Michels, Député du Bas-Rhin, chargé, par une lettre de mission du Gouvernement, de réaliser un bilan sur l’activité du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées), de ses missions et travaux.

Cette journée a également été l’occasion de lancer officiellement l’ouvrage « Professionnaliser le référent handicap : connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire » réalisé par Karine Gros et l’équipe du DIU Référent handicap et publié aux Editions Législatives ESF . L’ouvrage a obtenu le label « Tous concernés, Tous mobilisé » Conférence Nationale du Handicap CNH 2019, délivré par le CIH .